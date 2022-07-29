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В Перми для ремонта теплосети закроют движение на участке ул. КИМ
Проезд общественного транспорта будет организован через улицы В. Соломина, В. Лебедева и К. Циолковского. Временные остановки общественного транспорта для пассажиров автобусов будут установлены на улице В. Соломина.
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