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Названы лауреаты Строгановской премии
За «Честь и достоинство» премия вручена Владимиру Васильеву, народному артисту СССР, бессменному руководителю конкурса артистов балета «Арабеск». За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия отмечена журналист и публицист Светлана Федотова. В области науки и техники премию получила доктор физико- математических наук Татьяна Любимова. В спорте — серебряный призер олимпиады в Пекине по прыжкам с трамплина Евгений Климов. «За высокие достижения в экономике и управлении» премию получил Олег Третьяков, генеральный директор ООО «Лукойл Пермь». За высокие достижения в общественной деятельности — депутат Пермской городской думы Наталья Рослякова. Официальная церемония награждения на этот раз пройдет в Москве, а вот в юбилейном для Перми 2023-м, по предложению мэра города, может быть перенесена.Игорь Шубин, первый заместитель председатели Правления РОО «Пермское землячество», депутат Государственной Думы РФ: "Дёмкин Алексей Николаевич со мной разговаривал буквально вчера, и предложил, а почему бы в 2023 году в связи с 300-летием церемонию вручения не провести в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге. Мы это вполне можем сделать».
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