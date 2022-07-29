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В Перми продолжаются работы на Средней дамбе
В настоящее время специалисты шлифуют шов, чтобы в дальнейшем положить гидроизоляцию, а внизу под опорой укрепляют откос. Согласно официальным данным, дата открытия движения по Средней дамбе - 6 августа.
За ремонтными работами следит Марина Печенова.
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