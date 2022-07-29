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В Перми полицейские задержали 240 человек в ходе рейда в микрорайоне Заостровка →
Пятимесячной Маше Вохминой нужна помощь
"Эта процедура очень дорогая. Нам нужна помощь, чтобы малышку спасти", - рассказывает Александр, папа Маши. Ориентировочно операцию нужно проводить в начале августа. Сейчас главный вопрос - кто станет донором. Родители не подошли по медицинским показаниям. В отечественных регистрах подходящих доноров не нашлось. Однако они есть за рубежом Чтобы доставить трансплантат, нужны немалые деньги. "Русфонд" призывает всех неравнодушных откликнуться и помочь.Помочь может любой желающий. На короткий номер 5542 можно отправить СМС со словом "ДЕТИ", указав любую сумму - эти деньги спишутся с мобильного счета.
Владельцы телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Все способы помощи есть на сайте "Русфонда", при содействии которого неравнодушные люди только в этом году смогли помочь 743 ребятам.
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