Пятимесячной Маше Вохминой нужна помощь

Благотворительная организация "Русфонд" объявила сбор средств для полугодовалой Маши Вохминой из Перми. У девочки онкологическое заболевание. Нужна трансплантация костного мозга.Маша появилась на свет в феврале. Спустя некоторое время врачи поставили диагноз - острый миелобластный лейкоз. Было принято решение отправить девочку из Перми в Москву - в центр онкологии имени Н.Н. Блохина, где она сейчас находится с родителями. Это непростой период, рассказывает Александр, папа Маши. Но благодаря помощи специалистов получается бороться с недугом. Очередной этап - необходимая в данном случае операция. Когда ребенок наберет 6 кг, нужна будет трансплантация костного мозга."Эта процедура очень дорогая. Нам нужна помощь, чтобы малышку спасти", - рассказывает Александр, папа Маши. Ориентировочно операцию нужно проводить в начале августа. Сейчас главный вопрос - кто станет донором. Родители не подошли по медицинским показаниям. В отечественных регистрах подходящих доноров не нашлось. Однако они есть за рубежом Чтобы доставить трансплантат, нужны немалые деньги. "Русфонд" призывает всех неравнодушных откликнуться и помочь.Помочь может любой желающий. На короткий номер 5542 можно отправить СМС со словом "ДЕТИ", указав любую сумму - эти деньги спишутся с мобильного счета.Владельцы телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Все способы помощи есть на сайте "Русфонда", при содействии которого неравнодушные люди только в этом году смогли помочь 743 ребятам.