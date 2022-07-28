В Березниках рухнули качели с двумя подростками

Качели с двумя подростками рухнули во дворе одного из домов в жилом комплексе "Любимов" в Березниках. ЧП произошло по адресу ул. Строителей,12. На кадрах видно, как в какой-то момент верхняя перекладина отделилась от опоры и полетела вниз вместе с юношами. Также у металлической конструкции вырвало забетонированное основание. К счастью, травм никто не получил, всё обошлось."Обслуживание площадки с января 2020 года осуществляет УК «Любимов». В управляющей компании пояснили, что 18 июля был очередной инспекционный выход на площадку. Как зафиксировано в акте осмотра, площадка и конструкции были исправны. После инцидента специалисты УК также вышли на место. Как зафиксировано в акте от 28 июля, при осмотре качели установлено, что соединяющие конструкцию болты были выкручены и вырваны из железа. Для выяснения обстоятельств управляющей компанией будет проведена внутренняя проверка. Конструкция восстановлена управляющей компанией. Просим жителей соблюдать меры предосторожности и технику безопасности при использовании малых архитектурных форм", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.