Глава Прикамья пригласил Александра Лукашенко на празднование 300-летия Перми
Также ресурс упоминает о белорусских корнях губернатора Пермского края - до 1930-х годов бабушка и дедушка Дмитрия Махонина жили в Беларуси. Затем их сослали в Молотовскую область, где они начали строить жизнь в поселке Рябинино, откуда родом глава Прикамья. По информации telegram-канала, теперь Дмитрий Махонин хочет найти своих родных в Могилевской области (в районе Бобруйска).
Напомним, делегация Пермского края находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Сегодня в Минске состоялась встреча главы региона с президентом Александром Лукашенко. На ней обсуждались вопросы наращивания партнерства между регионом и государством в социальной и экономической сферах. Так, одной из договоренностей может стать появление прямого рейса "Минск-Пермь".
«На протяжении 6 лет Правительством Пермского края и Правительством Республики Беларусь успешно реализуется Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Сегодня порядка 300 компаний Пермского края поставляют свою продукцию в республику, свыше 220 белорусских предприятий являются импортерами», – отметил Дмитрий Махонин.
Визит делегации Пермского края продлится до 29 июля включительно.
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