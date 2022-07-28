Глава Прикамья пригласил Александра Лукашенко на празднование 300-летия Перми

Глава Прикамья Дмитрий Махонин пригласил Александра Лукашенко на празднование 300-летия Перми. Об этом сообщил близкий к президенту Республики Беларусь telegram-канал «Пул первого».Также ресурс упоминает о белорусских корнях губернатора Пермского края - до 1930-х годов бабушка и дедушка Дмитрия Махонина жили в Беларуси. Затем их сослали в Молотовскую область, где они начали строить жизнь в поселке Рябинино, откуда родом глава Прикамья. По информации telegram-канала, теперь Дмитрий Махонин хочет найти своих родных в Могилевской области (в районе Бобруйска).Напомним, делегация Пермского края находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Сегодня в Минске состоялась встреча главы региона с президентом Александром Лукашенко. На ней обсуждались вопросы наращивания партнерства между регионом и государством в социальной и экономической сферах. Так, одной из договоренностей может стать появление прямого рейса "Минск-Пермь".«На протяжении 6 лет Правительством Пермского края и Правительством Республики Беларусь успешно реализуется Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Сегодня порядка 300 компаний Пермского края поставляют свою продукцию в республику, свыше 220 белорусских предприятий являются импортерами», – отметил Дмитрий Махонин.Визит делегации Пермского края продлится до 29 июля включительно.