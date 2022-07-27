В Перми проходят рейды по пресечению парковки на газонах

Сразу в нескольких районах Перми сегодня прошли рейды по пресечению парковки на газонах. С недавних пор за такое нарушение предусмотрен штраф, который может доходить до 20 тысяч рублей. Всегда старался соблюдать правила дорожного движения, а сегодня, даже не тронувшись с места, Анатолий был признан нарушителем за парковку на газоне. Оправдывается только тем, что не один такой на улице Танцорова.Анатолий Пацуков: "Здесь все машины стоят, потому что некуда ставить... Сейчас много краж, люди вынуждены ставить поближе к дому, но это вынужденная мера".На соседней улице адмирала Ушакова, на газоне припаркован автомобиль такси. Водителя участники рейда дожидаться не стали. В базе данных ГИБДД за пару минут можно найти любого владельца.Для юридических лиц штраф за парковку на газоне может доходить до 20 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 3 до 4 тысяч, частные лица — тысячу. Но и этих денег не хватит, чтобы компенсировать последствия такой парковки.Секрет идеального английского газона: посадил траву, после этого 300 лет поливай и стриги. Но Перми до идеала не хватает еще минимум одного года, а тут еще и автомобилисты. На этом участке в этом сезоне уже вряд ли что вырастет.Так, газон под автомобилем такси восстанавливали уже три раза. Процесс затратный и по деньгам, и по времени.Правила парковки в Перми сегодня инспектируют ежедневно. В рейд выходят и сотрудники администрации районов, и административно-техническая инспекция. Как результат - только с апреля по июнь на газонах замечено 543 транспортных средства. Плюс ко всему и сами жители проявляют все большую активность. Для фиксации нарушения достаточно пары четких фотографий.Михаил Борисов, глава администрации Кировского района г. Перми: "Даже сегодня, обратившись в администрацию, любой житель получит обратную связь. Будет установлен автовладелец, если это физическое лицо".Решение о наказании виновника принимается административной комиссией в районах. И у этих штрафов, в отличии от дорожных, 50-процентной скидки не предусмотрено. Андрей Коротков, начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района Перми: "Уже на комиссии принимается решение наказать человека, либо он докажет, что он не виновен. Оправданий нет, предупреждений нет".Анатолий сегодня далеко не единственный нарушитель. Сотрудники ГИБДД переписали все рядом стоящие автомобили. Приглашение за штрафом на заседание комиссии владельцам стоит ждать в ближайшее время.