Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Лысьвенский округ

Сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса должны открыться в Лысьве в следующем году. В городской больнице начался капитальный ремонт, а на местном заводе стали выпускать посуду с символикой к 300-летнему юбилею Перми. Все это пункты рабочего визита в Лысьву губернатора Дмитрия Махонина. Спортивный комплекс с плавательным бассейном в Лысьве и снаружи, и внутри выглядит отлично. Но ходить на занятия сюда нельзя. Под крышей здания — причина его закрытия, рассказал директор комплекса Сергей Широков.Директор комплекса Сергей Широков: "Этого железобетонного перекрытия не должно быть, этот проект рассчитан на более южные регионы".Родители, чьи дети посещали секции, а сейчас распределяются по другим учреждениям, в соцсетях обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в ситуации. В итоге одним из пунктов рабочей поездки главы региона в Лысьвенский округ стало посещение временно закрытого спорткомплекса, в том числе осмотр проблемного чердачного помещения.А вот работы по приведению в порядок фасада городской больницы уже идут. Кроме того, здесь построили специальный модуль, где установлен современный компьютерный томограф.Марина Мизёва, заведующий рентгенологическим отделением Лысьвенский городской больницы: "Жители Лысьвы очень давно ждали этот томограф. Это большая помощь для врачей в диагностике различных заболеваний".Ещё один социально-значимый объект в программе визита — физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Делегатской. Работы по возведению ФОКа должны закончиться в марте 2023-го, но есть возможность запустить объект раньше срока.В здании ФОКа будет четыре зала: игровой, тренажёрный, для занятий боксом, ушу и карате. Место для всего этого предостаточно. Бульдозер и КАМАЗ легко разместились прямо внутри.На Лысьвенском заводе эмалированной посуды Дмитрию Махонину презентовали продукцию с символикой 300-летия Перми, и рассказали об успешной работе в новых экономических условиях. То же самое касалось и «УралЭнергоСервиса», на площадке которой состоялась встреча с представителями группы «Синара», где в том числе обсуждались вопросы импортозамещения и дальнейшего взаимодействия в части обслуживания и приобретения ж/д и автоэлектротранспорта.Объекты здравоохранения, спортивные сооружения, общественные пространства, дороги, наращивание производства — всё это составляющие комплексного плана развития Лысьвенского округа, представленного губернатору на совещании. Причем подобные концепции по поручению главы региона создаются во всех территориях Прикамья, и в их основе лежит мнение людей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Из ключевых задач это, конечно же, внимание к объектам образования. Надо ещё завершить вопросы благоустройства и дорожной инфраструктуры. Об этом мне люди писали в социальных сетях, и мы это сделаем обязательно в этом году. Это вопросы, связанные с развитием средних специальностей и высшего образования, об этом мы говорили на ряде крупных предприятий".Глава региона одобрил программу развития муниципалитета и отметил, что профильным ведомствам необходимо подключиться к реализации представленного комплексного плана. Среди задач и контроль за соблюдением качества работ по замене кровли спортивного комплекса с плавательным бассейном, который так ждут жители.