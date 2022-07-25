МЧС предупреждает об ухудшении погоды сегодня вечером
В связи с прогнозируемыми порывами ветра, в ГУ МЧС рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковку личного автотранспорта рядом с ними.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В пермском трамвае произошла драка
На этой неделе в Пермском крае будет жарко
Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав инвалидов
В Перми определили победителей Первенства России по триатлону
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2022
Руководители пермских детсадов привлечены к ответственности за нарушения при организации питания
Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи на реке Чусовой
В Перми пройдет Первенство России по триатлону
За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 75 человек
С начала купального сезона в Прикамье утонуло 26 человек
Добавить комментарий: