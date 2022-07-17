К сбору клубники в товарных объемах приступили в Пермском крае, несмотря на признанные риски земледелия региона. Тех, кто их не побоялся, на выходе получают ягоду крупную и сладкую.На территории примерно в 50 футбольных полей фермер Иван Фотеев выращивает клубнику. Погода нынче благоволит, и сладкий урожай поистине богат.Иван Фотеев, фермер: "Мы хотим старое поле закрыть теплицей. И тогда у нас ягода будет раньше начинаться, позже заканчиваться".А все начиналось с одной грядки. Пермский край – зона рискованного земледелия. Но Иван решил попробовать. Три года назад выкупил заброшенные поля и высадил первые саженцы.Сейчас выращивает два сорта – голландский и азовский. Чтобы собрать весь урожай, привлекает жителей близлежащих деревень. Ежедневно в полях трудятся до 200 человек.Уже доказано, что свежая, спелая ягода богата калием и магнием.Не только вкусная, но и полезная. В клубнике содержится огромное количество витамина С. В ягоде его больше, чем в лимоне на 30%. Врачи советуют ее есть для поддержания здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы.А еще поднимает настроение и полезна для улыбки.