В Перми пройдёт фестиваль фермерской еды «Своё»

В Перми впервые пройдёт фестиваль фермерской еды «Своё». Он состоится с 23 по 25 июля на площади перед Пермским академическим Театром-Театром.Как рассказали в министерстве агропромышленного комплекса Прикамья, фестиваль «Своё» – это масштабная ярмарка, на которой жители и гости Перми смогут открыть для себя новые вкусы натуральной фермерской продукции, напрямую пообщаться с производителями и выбрать продукты на свой вкус и кошелек. – На ярмарке можно будет приобрести уникальные, крафтовые продукты, рыбу, сыры, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды, различные напитки, а также многое другое. Мы приложили все усилия, чтобы поддержать этот проект, помочь с привлечением участников, создать необходимые договоренности, – рассказал министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков.Настроение праздника создадут творческие коллективы Прикамья. На территории будут организованы творческие мастер-классы, фуд-корт, зоны отдыха и развлечений, деловая площадка. Сейчас формируются финальные списки участников, готовых предложить свою продукцию гостям праздника.

Фестиваль «Своё» будет открыт с 10:00 до 20:00. Участие для фермеров в событии будет бесплатным, а вход для посетителей – свободным. Фестиваль «Своё» проходит в России, начиная с 2017 года. Его география уже охватила 12 крупных регионов страны и пять федеральных округов России. Например, фестиваль фермерской еды приезжал в подмосковное Архангельское, в Тулу, Ижевск, Великий Новгород, проходил в Москве, Барнауле, Улан-Удэ. В этом году событие впервые пройдёт в Перми.