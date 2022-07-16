← В Перми с 16 июля вырос штраф за безбилетный проезд
В Пермском крае из-за жары продлили запрет на посещение лесов →
с 17 июля по 6 августа будет закрыто движение транспорта по Средней дамбе
В процессе демонтажа переходных плит на одной половине моста было установлено, что размыв грунта имеет большие размеры, чем предполагалось изначально после визуального осмотра до начала ремонта. Высота котлована в этом случае имеет глубину до 4 метров. Для проведения ремонта в короткие сроки было принято решение полностью закрыть движение транспорта через мост на улице Революции с 17 июля этого года. В связи с полным закрытием движения сроки выполнения ремонта сокращены на 15 дней, то есть работы планируется завершить до 6 августа.
Объезд аварийного участка возможен по Южной и Северной дамбам. В департаменте транспорта администрации Перми уточнили, что на время ремонта изменится путь следования нескольких автобусных маршрутов: №4, №36, №55, №63 и №67.
Так, маршруты №4, №55 и №67 будут следовать по улицам Островского, Южной дамбе, бульвару Гагарина и далее по маршрутам следования. Маршрут №36 – по улице Островского, Северной дамбе, улице Крупской и далее по маршруту следования. Маршрут №63 будет укорочен со стороны микрорайона Крохалева до остановки «Поликлиника имени Пичугина».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми с 16 июля вырос штраф за безбилетный проезд
В Перми составили портрет среднестатистического "зайца"
Пермяки наблюдали суперлуние
В Прикамье вновь объявлено штормовое предупреждение
"Оставляя след": пермский забор украсят отпечатками пальцев знаменитых жителей города
Из Камы спасли пьяного утопающего
В ПГНИУ провели фестиваль «Твой выпускной»
В Пермском крае отменили обязательную вакцинацию
В Перми благоустраивают городские дворы
Четверг будет самым жарким днем недели
Добавить комментарий: