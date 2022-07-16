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с 17 июля по 6 августа будет закрыто движение транспорта по Средней дамбе →
В Перми с 16 июля вырос штраф за безбилетный проезд
Кроме того, с 1 сентября вступит в силу изменение, позволяющее не штрафовать за безбилетный проезд владельцев безлимитных проездных. При первом нарушении предполагается ограничиваться предупреждением. При повторных нарушениях размер штрафа, как и сейчас, составит 500 рублей.
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