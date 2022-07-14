В Перми составили портрет среднестатистического "зайца"

В Перми составили портрет среднестатистического безбилетника. По данным департамента транспорта администрации Перми, чаще всего контролёры выявляют факт отсутствия оплаты проезда у мужчин в возрасте от 30 до 40 лет и у молодых людей обоих полов от 16 до 25 лет.При виде контролёров чаще всего из салона пытаются сбежать мужчины старше 40 лет. При этом именно женщины в возрасте до 25 лет и старше 35 лет добровольно являются на составление протоколов. Также по итогам анализа работы общественного транспорта в июне было выявлено, что большая часть безбилетных пассажиров по будним дням ездили на автобусном маршруте №48, и трамвайных №2 и 5. По выходным дням также на 2 трамвайном маршруте и автобусах №11 и 20. При этом самые дисциплинированные пассажиры по будним дням оказались на маршрутах №10, 36, 50 и 78, а в выходные дни на автобусах №3, 18 и 36.Напомним, с 16 июля штраф за безбилетный проезд вырастет до 2,5 тысяч рублей за первое нарушение и до 5 тысяч за повторное. Таким образом приобретение безлимитного проездного на месяц стоимостью 1 683 рубля станет выгоднее разовой оплаты штрафа. По мнению чиновников, эта мера должна снизить количество "зайцев" в общественном транспорте.