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МЧС: 14 июля в Прикамье ожидаются грозы с градом и сильным ветром
Напомним, накануне и сегодня в Прикамье действовало штормовое предупреждение, в отдельных районах ветер достигал до 20 метров в секунду.
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