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Участники проекта «Большая перемена» познакомились с пермскими роботами
Булат Бурханов, участник проекта «Большая перемена»: "Очень впечатлили роботы. Не думал, что в России есть такие классные разработки".
Главная цель проекта – просвещение. О новейших разработках сегодня рассказывают талантливым ребятам из Пермского края и Свердловской области. Перед экскурсией – общение с губернатором края Дмитрием Махониным. Повышение доступности образования в приоритете властей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это хорошо, что прогресс идет. На помощь человеку уже приходят роботы, которые сделают жизнь проще, технологичнее. Думаю, что такие компании, как «Промобот» - компании будущего".
Разработок немало. Робот-патрульный, который способен распознавать лица. Робот-медик предложит пройти обследование, проверить давление, сахар в крови, температуру и сатурацию. Рядом человекоподобный робот с внешностью и мимикой настоящего человека.
Прежде всего, человекоподобным робота делает его внешность. Специалисты работают над каждым волоском, прорабатывают каждую морщинку и каждую пору.
Процесс крайне кропотливый, особенно если нужно добиться схожести с прототипом. Такой робот имеет 600 вариантов микромимики, способен жестикулировать, поддерживать диалог на нескольких языках на разные темы и помогать в обучении.
Алексей Южаков, председатель совета директоров компании «Промобот»: "20 единиц мы поставили в Пермский медицинский университет для врачей, которые ставят диагнозы людям".
В планах у «Промобот» наращивать обороты, налаживать контакты с зарубежьем. А после экскурсии ребята, финалисты «Большой перемены», отправятся на прогулку по Перми. После каждой такой экскурсии выходит целый фильм. Его можно будет посмотреть на ресурсах общества «Знания» в социальных сетях.
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