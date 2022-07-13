Участники проекта «Большая перемена» познакомились с пермскими роботами

На знакомство с роботами школьники Пермского края и Свердловской области отправились в пермскую компанию «Промобот». Все они участники проекта «Большая перемена». Цель – сделать просвещение новым трендом для всех желающих. Тет-а-тет с человекоподобным роботом Булат Бурханов общается впервые. Такой опыт поразил молодого человека. На экскурсию по пермскому «Промоботу» он приехал из Екатеринбурга в рамках проекта «Большая перемена».Булат Бурханов, участник проекта «Большая перемена»: "Очень впечатлили роботы. Не думал, что в России есть такие классные разработки".Главная цель проекта – просвещение. О новейших разработках сегодня рассказывают талантливым ребятам из Пермского края и Свердловской области. Перед экскурсией – общение с губернатором края Дмитрием Махониным. Повышение доступности образования в приоритете властей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это хорошо, что прогресс идет. На помощь человеку уже приходят роботы, которые сделают жизнь проще, технологичнее. Думаю, что такие компании, как «Промобот» - компании будущего".Разработок немало. Робот-патрульный, который способен распознавать лица. Робот-медик предложит пройти обследование, проверить давление, сахар в крови, температуру и сатурацию. Рядом человекоподобный робот с внешностью и мимикой настоящего человека.Прежде всего, человекоподобным робота делает его внешность. Специалисты работают над каждым волоском, прорабатывают каждую морщинку и каждую пору.Процесс крайне кропотливый, особенно если нужно добиться схожести с прототипом. Такой робот имеет 600 вариантов микромимики, способен жестикулировать, поддерживать диалог на нескольких языках на разные темы и помогать в обучении.Алексей Южаков, председатель совета директоров компании «Промобот»: "20 единиц мы поставили в Пермский медицинский университет для врачей, которые ставят диагнозы людям".В планах у «Промобот» наращивать обороты, налаживать контакты с зарубежьем. А после экскурсии ребята, финалисты «Большой перемены», отправятся на прогулку по Перми. После каждой такой экскурсии выходит целый фильм. Его можно будет посмотреть на ресурсах общества «Знания» в социальных сетях.