В Прикамье готовятся развернуть серийное производство двигателей к ракетоносителю «Ангара»

На пермском космическом предприятии «Протон» готовятся развернуть серийное производство двигателей к ракетоносителю «Ангара». Фактически здесь идет создание нового центра российского ракетного двигателестроения, сердца проекта – Технополис «Новый Звездный». Накануне здесь побывал губернатор Дмитрий Махонин.За массивными дверями - один из цехов нового производства «Протон-ПМ». Здесь будут собирать двигатели для ракет «Ангара». Три тысячи высококлассных специалистов наполнят новый заводской комплекс в 2025 году. И многие из них готовы переехать в Новые Ляды.Производственный комплекс «Протон-ПМ» — сердце проекта Технополис «Новый Звездный». Здесь создается новый центр российского ракетного двигателестроения. Иван Краснов, директор АО «Протон-ПМ»: "Текущая строительная готовность корпуса составляет 80%. К концу 2023 года мы планируем ввести корпус в эксплуатацию".С традиционным визитом на загородной площадке «Протона» вновь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Сегодня проект Технополис «Новый Звездный» уже не перспектива, а реальность. В Новых Лядах синхронно идут работы по развитию социальной инфраструктуры. Дом спорта предприятия передают в муниципальную собственность. В местную поликлинику краевые власти в этом году привезут новое оборудование, а в следующем — здесь проведут ремонт. Решается вопрос с узкими специалистами. Строится новый корпус техно-школы имени космонавта Савиных.К работам подрядчик приступил в начале этого года, и очень скоро начал опережать график. Вот и сейчас, пока на верхних этажах идет монтаж стен — внизу стартовала внутренняя отделка.По плану корпус должны сдать весной следующего года. А по факту — постараются успеть до конца этого.Тем временем, на «Протоне» изучают общественное мнение. 80 процентов сотрудников готовы работать в Новых Лядах.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "А дальше в наших планах начало ввода и строительство жилья. Мы понимаем, что на новых цехах будут работать несколько тысяч человек. Есть все намерения и возможность в этом году начать стройку".В будущих жилых кварталах запланирован и детский сад. А сами Новые Ляды — или Новый Звездный — станут пилотной площадкой проекта «Умный город». Искусственный интеллект будет следить практически за всем — за порядком, безопасностью и, конечно, за коммунальным хозяйством.