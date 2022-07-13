В Прикамье готовятся развернуть серийное производство двигателей к ракетоносителю «Ангара»
Производственный комплекс «Протон-ПМ» — сердце проекта Технополис «Новый Звездный». Здесь создается новый центр российского ракетного двигателестроения. Иван Краснов, директор АО «Протон-ПМ»: "Текущая строительная готовность корпуса составляет 80%. К концу 2023 года мы планируем ввести корпус в эксплуатацию".
С традиционным визитом на загородной площадке «Протона» вновь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Сегодня проект Технополис «Новый Звездный» уже не перспектива, а реальность. В Новых Лядах синхронно идут работы по развитию социальной инфраструктуры. Дом спорта предприятия передают в муниципальную собственность. В местную поликлинику краевые власти в этом году привезут новое оборудование, а в следующем — здесь проведут ремонт. Решается вопрос с узкими специалистами. Строится новый корпус техно-школы имени космонавта Савиных.
К работам подрядчик приступил в начале этого года, и очень скоро начал опережать график. Вот и сейчас, пока на верхних этажах идет монтаж стен — внизу стартовала внутренняя отделка.
По плану корпус должны сдать весной следующего года. А по факту — постараются успеть до конца этого.
Тем временем, на «Протоне» изучают общественное мнение. 80 процентов сотрудников готовы работать в Новых Лядах.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "А дальше в наших планах начало ввода и строительство жилья. Мы понимаем, что на новых цехах будут работать несколько тысяч человек. Есть все намерения и возможность в этом году начать стройку".
В будущих жилых кварталах запланирован и детский сад. А сами Новые Ляды — или Новый Звездный — станут пилотной площадкой проекта «Умный город». Искусственный интеллект будет следить практически за всем — за порядком, безопасностью и, конечно, за коммунальным хозяйством.
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