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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в реке Чусовая
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение тела погибшей девочки. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как сообщают СМИ, погибшая была сестрой-близнецом девочки, жестоко убитой в поселке Калино два года назад. В августе 2020 года 16-летний подросток изнасиловал и до смерти избил 10-летнюю девочку. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
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