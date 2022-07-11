Благоустроители объяснили необходимость ремонта моста через Егошиху

В Перми стартовал ремонт моста через реку Егошиха. В связи с этим до 20 августа ограничено движение на Средней дамбе. Сначала работы будут проводиться на четной стороне улицы — в направлении от центра города в сторону улицы Макаренко, а затем на нечетной. Движение транспорта будет организовано по одной полосе в том и в другом направлении. Во время ремонта подрядчик восстановит рельеф откоса под мостом, установит деформационные швы, а также заполнит образовавшиеся за долгое время пустоты под переходными плитами.Вадим Васильев, заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Пустоты образовались в следствии действия грунтовых вод. Произошло вымывание грунта. Чтобы в дальнейшем не привести к более критическим моментам, к потере устойчивости сооружения вообще, было принято эти пустоты заполнить, чтобы объект в дальнейшем эксплуатировался безопасно."