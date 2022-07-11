В Перми анонсировали открытие Дома блогеров. Это будет филиал всероссийского продюсерского центра "Insight People". Сейчас в проекте больше 1000 резидентов из 55 городов страны, в том числе известные музыканты и артисты: Анна Хилькевич, Дава, Анатолий Цой. Главная цель проекта — сопровождение блогеров. Заключая с человеком контракт, центр обеспечивает юридическое, бухгалтерское и рекламное сопровождение, предоставляет все возможности для создания контента. Лидия Рогова, руководитель департамента по работе с блогерами продюсерского центра «Insight People»: "Мы знаем, что в регионах очень большое количество талантливых ребят, но зачастую у них не хватает ресурсов реализовать все свои задумки. Миссия — сделать так, чтобы ребята могли реализовывать себя." Присоединиться к команде креативных контент-мейкеров может любой. От 14-летних подростков до представителей старшего поколения.Татьяна Пачиско, руководитель студии «Insight People» в Твери: "В компании «Insight People» есть музыкальный лейбл, обучающий отдел. Он занимается именно совершенствованием навыков блогера от съемки на тот же телефон, до монтажа." На презентации проекта в Перми присутствовало несколько десятков блогеров. Первые желающие уже подали свои заявки на конкурсный отбор.Татьяна Орлова, визажист, бьюти-блогер: "Знаю, что в крупных городах - в Москве и Питере - есть такие центры. Очень рада буду, если у нас будет тоже такое сообщество."Присоединиться к российской блого-сфере пермяки могут уже в этом году - новая студия здесь откроется до конца лета.