В Перми стартовал следующий этап опрессовки
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В Индустриальном районе построен ФОК открытого типа
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В Пермский край этапировали четверых мошенников, задержанных в Казани
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.07.2022
Губернатору представили комплексный план развития Красновишерского городского округа
В сети зоомагазинов «Мой зверь» проходит благотворительная акция
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