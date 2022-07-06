← Из квартиры, где жили 75 кошек, началась эвакуация животных
В Перми сотрудники ГИБДД проходят курсы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП →
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← Из квартиры, где жили 75 кошек, началась эвакуация животных
В Перми сотрудники ГИБДД проходят курсы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП →
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
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25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.07.2022
В Кировском районе Перми открылась городская ярмарка
В Пермском крае задержан сбежавший из колонии-поселения осужденный
На заседании краевого правительства обсудили темпы "гаражной амнистии"
В июне пермские спасатели 96 раз предупредили несчастные случаи на воде
С 16 июля в Перми вырастет размер штрафа за безбилетный проезд
В Перми вынесен приговор супругам-лжериэлторам, обманувшим 35 человек
В Прикамье за минувшие сутки коронавирусом заболели только жители Перми
В Перми сотрудники ГИБДД проходят курсы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП
С сегодняшнего дня отменены электрички между Гайвой и Левшино
Из квартиры, где жили 75 кошек, началась эвакуация животных
Житель Прикамья пытался спрятаться от судебных приставов на острове
В Перми начался ремонт сквера им. Ф.Э. Дзержинского
До конца дорожного сезона в Прикамье приведут в порядок более 140 км дорог
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.07.2022
Участников Пермского марафона приглашают на бесплатные тренировки
С 6 июля стартует второй этап приёмной кампании в первые классы
В мэрии Перми опровергли информацию о поджоге "Дачи Мешкова"
В сети появилось видео ДТП с четырьмя погибшими на трассе Воткинск-Чайковский
«Единая Россия» подводит итоги работы общественных приемных за 14 лет
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Все органы власти Прикамья и их подведомственные учреждения начнут вести паблики в соцсетях
В районах Перми началась химическая обработка очагов произрастания борщевика
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Из квартиры, где жили 75 кошек, началась эвакуация животных
Житель Прикамья пытался спрятаться от судебных приставов на острове
В Перми начался ремонт сквера им. Ф.Э. Дзержинского
До конца дорожного сезона в Прикамье приведут в порядок более 140 км дорог
Кунгурскую ледяную пещеру могут закрыть для посещений
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.07.2022
Участников Пермского марафона приглашают на бесплатные тренировки
С 6 июля стартует второй этап приёмной кампании в первые классы
В мэрии Перми опровергли информацию о поджоге "Дачи Мешкова"
В сети появилось видео ДТП с четырьмя погибшими на трассе Воткинск-Чайковский
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