Из квартиры, где жили 75 кошек, началась эвакуация животных

Из квартиры в Закамске, где были обнаружены 75 кошек, началась эвакуация животных. Для этого потребовалась помощь волонтеров и тех, кто откликнулся на призыв.По словам жильцов, история началась 4 года назад. Добросердечная соседка начала приносить домой кошек, чтобы спасти. Но о стерилизации не подумала или финансово не осилила. Кошки плодились, а запах начал распространяться сначала за пределы квартиры, а потом и подъезда.На двери в подъезд объявление от соседей, как крик души. Говорят, разговаривать пытались по-разному. Результата не было.Как только хозяйка квартиры с кошками вышла на контакт и все-таки согласилась раздать животных, подключились неравнодушные люди. Курировать ситуацию взялись в кошачьем приюте «Счастливый хвост». Им удалось вывезти 5 кошек. Прямиком в ветеринарную клинику. Здесь животных осмотрят, обработают, стерилизуют.Евгения Кумакшева, ветеринарный врач: "У кошки небольшая стадия истощения, в ушах - ушной клещ, в остальном будем обследовать, ротовая полость чистая, температура в норме."Первые пять кошек уже через неделю будут полностью готовы уехать к новым хозяевам. Но в приюте говорят, что кошек слишком много, и самое первое сейчас - найти любое помещение, чтобы их туда вывезти. Чистоту гарантируют. Из необходимого - корм, переноски и деньги на ветеринара.Ия Эсаулова, руководитель приюта для кошек «Счастливый хвост»: "Забирать частями - бесполезно. Они будут рожать быстрее, чем мы будем их забирать. Нам нужно помещение. Котята все больны. Котята вряд ли выживут, если их оттуда не забрать."