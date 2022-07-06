← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.07.2022
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Кунгурскую ледяную пещеру могут закрыть для посещений
Надежда Козлова, экскурсовод: "Иначе эстетика природы, восприятие этого мира, будет нарушаться. Например, это ограждение я считаю не эстетичным." По внутренним удерживающим устройствам (опорам), к которым у Ростехнадзора тоже возникли претензии, представители пещеры заявили, что готовы предъявить все нужные документы.
Анастасия Кобелева, представитель Кунгурской ледяной пещеры: "Мы храним документы с пятидесятого года, когда появилась первая опорная конструкция." На случай возможных ЧП есть договор со службой спасения, и со своей стороны представители пещеры считают, что претензии Ростехнадзора несправедливы, и угрозы для жизни и здоровья посетителей нет.
Анастасия Кобелева, представитель Кунгурской ледяной пещеры: "Мы эксплуатируем Кунгурскую ледяную пещеру строго согласно регламенту эксплуатации, который был утверждён в 2007 году, Ростехнадзором в том числе. Также каждый год мы составляем мероприятия по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр." Сейчас пещера работает в обычном режиме. Комментариев от Ростехнадзора пока получить не удалось. Что же касается приостановления деятельности - добиться этого можно через суд, где и представители туристического объекта также намерены отстаивать свою позицию.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.07.2022
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