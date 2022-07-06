Кунгурскую ледяную пещеру могут закрыть для посещений

Ростехнадзор провел проверку одного из природных чудес России - Кунгурской ледяной пещеры. Вот только несколько зафиксированных специалистами нарушений: небезопасное состояние гротов, скользкие участки, возможность покинуть экскурсионную тропу, отсутствие разрешительной документации на внутренние удерживающие устройства. Как заявлено, все выявленные недочеты являются грубыми нарушениями и представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Общая протяжённость пещеры составляет чуть больше восьми километров, из них порядка двух километров оборудовано для посещения туристами. Специально для съемочной группы "Вести Пермь" представители туристического объекта провели отдельную экскурсию, чтобы пояснить свою позицию. Так, по словам сотрудников пещеры, состояние ее сводов постоянно мониторится - для этого установлены маячки. Анастасия Кобелева, представитель Кунгурской ледяной пещеры: "Горный университет у нас устанавливает маячки, соответственно, по ним они отслеживают состояние сводов." По поводу скользких участков пояснили, что если наледи возникают, их стараются своевременно убирать. А что касается возможности покинуть туристами экскурсионную тропу, экскурсоводы считают, что сплошной забор на маршруте нужен не везде.Надежда Козлова, экскурсовод: "Иначе эстетика природы, восприятие этого мира, будет нарушаться. Например, это ограждение я считаю не эстетичным." По внутренним удерживающим устройствам (опорам), к которым у Ростехнадзора тоже возникли претензии, представители пещеры заявили, что готовы предъявить все нужные документы.Анастасия Кобелева, представитель Кунгурской ледяной пещеры: "Мы храним документы с пятидесятого года, когда появилась первая опорная конструкция." На случай возможных ЧП есть договор со службой спасения, и со своей стороны представители пещеры считают, что претензии Ростехнадзора несправедливы, и угрозы для жизни и здоровья посетителей нет.Анастасия Кобелева, представитель Кунгурской ледяной пещеры: "Мы эксплуатируем Кунгурскую ледяную пещеру строго согласно регламенту эксплуатации, который был утверждён в 2007 году, Ростехнадзором в том числе. Также каждый год мы составляем мероприятия по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр." Сейчас пещера работает в обычном режиме. Комментариев от Ростехнадзора пока получить не удалось. Что же касается приостановления деятельности - добиться этого можно через суд, где и представители туристического объекта также намерены отстаивать свою позицию.