До конца дорожного сезона в Прикамье приведут в порядок более 140 км дорог. Всего в дорожном перечне 68 объектов, 18 из них в Перми.Сейчас в краевой столице работы идут, например, на улице Технической и Металлургов. Здесь меняют асфальт, обновляют тротуар и бордюрный камень. Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.Кроме того, в Прикамье ведут реконструкцию и ремонт мостов. В том числе - Чусовского.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Достаточно активно идёт строительство моста, в этом году мы откроем новую часть моста. В следующем году завершим все основные развязки, хотя они в очень высокой степени готовности, и реконструируем действующий мост."На всех объектах специальная комиссия возьмет пробы асфальта, как на проезжей части, так и на тротуарах, и проверят даже щебень, который был использован при ремонте. В случае если будут допущены дефекты, отвечать будут и муниципальные власти, и подрядчики.Владимир Михайлов, начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края: "Если оказывается, что лаборатория не прошла пробы, следовательно, заказчик с подрядчиком будут устранять за свой счёт все дефекты."