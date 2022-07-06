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До конца дорожного сезона в Прикамье приведут в порядок более 140 км дорог
Сейчас в краевой столице работы идут, например, на улице Технической и Металлургов. Здесь меняют асфальт, обновляют тротуар и бордюрный камень. Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, в Прикамье ведут реконструкцию и ремонт мостов. В том числе - Чусовского.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Достаточно активно идёт строительство моста, в этом году мы откроем новую часть моста. В следующем году завершим все основные развязки, хотя они в очень высокой степени готовности, и реконструируем действующий мост."
На всех объектах специальная комиссия возьмет пробы асфальта, как на проезжей части, так и на тротуарах, и проверят даже щебень, который был использован при ремонте. В случае если будут допущены дефекты, отвечать будут и муниципальные власти, и подрядчики.
Владимир Михайлов, начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края: "Если оказывается, что лаборатория не прошла пробы, следовательно, заказчик с подрядчиком будут устранять за свой счёт все дефекты."
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