← В общественном транспорте Перми усилены проверки работы кондиционеров
В сети появилось видео ДТП с четырьмя погибшими на трассе Воткинск-Чайковский →
«Единая Россия» подводит итоги работы общественных приемных за 14 лет
Главные темы обращений на протяжении последних лет остаются неизменными: в среднем каждое четвертое связано с вопросами социального обеспечения, каждое пятое – с вопросами ЖКХ, а каждое шестое – с вопросами здравоохранения.Анна Кузнецова, председатель комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву: "Сегодня общественные приёмные научились находить ответ и на вопрос, когда люди приходят не только с обращениями о помощи, но и с предложением помочь. Мы создаем центры объединения гражданских инициатив «Единые» и они уже начали свою работу в нескольких регионах России, а дальше - только вперёд. Самое важное - это встречи с человеком, помощь ему и делать серьезные выводы системные выводы, именно эти встречи должны лечь в основу больших государственных изменений." Так, на днях в деревне Байболовка по улице Новой впервые зажглись фонари уличного освещения. Ранее на площадке приемной к депутату Законодательного Собрания края Надежде Лядовой обратился житель Байболовки Александр Ковин.Елена Савельева, заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Мы подключили к решению вопроса депутата Законодательного Собрания Надежду Алексеевну и вот таким комплексным образом: подключение приемной, района, депутата и вопрос решился положительно. И вместо гораздо поздних сроков – это осень, вопрос решился положительно - свет у них уже есть." Александр Ковин результатом доволен. Следующая задача – привести в порядок дорогу на улице Новой. Муниципальные власти уже в ближайшее время займутся этим вопросом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В общественном транспорте Перми усилены проверки работы кондиционеров
Все органы власти Прикамья и их подведомственные учреждения начнут вести паблики в соцсетях
В районах Перми началась химическая обработка очагов произрастания борщевика
В Перми вновь проводятся "Зарядки с чемпионом"
В Чернушке 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа
Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в реке Гайва
Житель Добрянки поставил под сомнение свое отцовство, чтобы не платить алименты
В Перми открылась профильная смена «Золотого резерва»
В Перми коровы оккупировали сквер около КамГЭС
В поселке Горный началась приемка новой школы
Добавить комментарий: