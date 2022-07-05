«Единая Россия» подводит итоги работы общественных приемных за 14 лет

«Единая Россия» подводит итоги работы общественных приемных председателя партии за 14 лет – за это время в них обратилось более 10 млн человек. Первая приемная открылась в 2008 году в Нижнем Новгороде. Сейчас они представлены в каждом из 85 регионов. В Пермском крае помощь через общественную приемную председателя партии «Единая Россия» получили более 73,5 тысяч жителей.Главные темы обращений на протяжении последних лет остаются неизменными: в среднем каждое четвертое связано с вопросами социального обеспечения, каждое пятое – с вопросами ЖКХ, а каждое шестое – с вопросами здравоохранения.Анна Кузнецова, председатель комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву: "Сегодня общественные приёмные научились находить ответ и на вопрос, когда люди приходят не только с обращениями о помощи, но и с предложением помочь. Мы создаем центры объединения гражданских инициатив «Единые» и они уже начали свою работу в нескольких регионах России, а дальше - только вперёд. Самое важное - это встречи с человеком, помощь ему и делать серьезные выводы системные выводы, именно эти встречи должны лечь в основу больших государственных изменений." Так, на днях в деревне Байболовка по улице Новой впервые зажглись фонари уличного освещения. Ранее на площадке приемной к депутату Законодательного Собрания края Надежде Лядовой обратился житель Байболовки Александр Ковин.Елена Савельева, заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Мы подключили к решению вопроса депутата Законодательного Собрания Надежду Алексеевну и вот таким комплексным образом: подключение приемной, района, депутата и вопрос решился положительно. И вместо гораздо поздних сроков – это осень, вопрос решился положительно - свет у них уже есть." Александр Ковин результатом доволен. Следующая задача – привести в порядок дорогу на улице Новой. Муниципальные власти уже в ближайшее время займутся этим вопросом.