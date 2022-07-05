← Все органы власти Прикамья и их подведомственные учреждения начнут вести паблики в соцсетях
«Единая Россия» подводит итоги работы общественных приемных за 14 лет →
В общественном транспорте Перми усилены проверки работы кондиционеров
"Через наши каналы связи мы фиксируем обращения жителей о неработающих кондиционерах в салонах. Особенно актуальным это становится при наступлении жаркой погоды, которую обещают нам на этой неделе. Я хочу отметить, что предупреждений больше не будет. При фиксации контролёром невыполнений условий контракта, перевозчик будет оштрафован," – отметил Анатолий Путин.
На сегодняшний день климатическими системами оборудованы порядка 70% автобусов и 24 трамвая моделей «Лев» и «Львёнок». В департаменте пояснили, что работники контрольно-ревизорской службы будут проводить проверки ежедневно.
Напомним, климатическое оборудование должно включаться при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Все органы власти Прикамья и их подведомственные учреждения начнут вести паблики в соцсетях
В районах Перми началась химическая обработка очагов произрастания борщевика
В Перми вновь проводятся "Зарядки с чемпионом"
В Чернушке 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа
Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в реке Гайва
Житель Добрянки поставил под сомнение свое отцовство, чтобы не платить алименты
В Перми открылась профильная смена «Золотого резерва»
В Перми коровы оккупировали сквер около КамГЭС
В поселке Горный началась приемка новой школы
На первом турнире «Ural FC» пермяки одержали 9 побед
Добавить комментарий: