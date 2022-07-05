В районах Перми началась химическая обработка очагов произрастания борщевика. Она производится специализированной организацией с помощью опрыскивателей, во время проведения работ развесят предупреждающие информационные объявления. Управляющим организациям, ТСЖ, ТСН, ЖСК напоминают о необходимости принятия мер по ликвидации борщевика, который растёт на придомовых территориях возле многоквартирных домов.Для борьбы с борщевиком используются гербициды, которые воздействуют исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных. Продолжительность эффекта после обработки химикатами достигает 1-2 лет. Борщевика на этом месте не будет совсем или останется от всходов лишь 20-30%.После обработки гербицидами растение погибает в течение пары недель. Однако химикаты не действует на семена, остающиеся в земле. Семенной запас, который накоплен на этой территории, может сохраняться несколько лет. Эти семена могут взойти, например, через два года, когда препарат уже не работает. Поэтому обработку химическими реагентами необходимо повторять ежегодно в течение нескольких лет.Борщевик Сосновского с ноября 2015 года входит в отраслевой классификатор сорных растений, разработанный министерством сельского хозяйства РФ. Вред человеку наносит сок растения – в нем содержатся токсичные вещества (фуранокумарины), которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и провоцируют сильнейшие ожоги. Прикосновение к растению безболезненно, однако через некоторое время после попадания сока на кожу могут появиться фотохимические дерматиты, аналогичные термическим ожогам I, II, III степени.