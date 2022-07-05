Все органы власти Прикамья и их подведомственные учреждения начнут вести паблики в соцсетях

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«Раньше органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могли ограничиться официальным сайтом. Теперь к их обязанностям добавилось ведение пабликов в соцсетях, где будет описание деятельности учреждения, его целей и задач, а для жителей должна быть обеспечена возможность получать актуальную информацию на этих площадках и подавать обращения и жалобы», – пояснила руководитель "Центра управления регионом" Пермского края Екатерина Набатова.
Сейчас в России насчитывается 72 тыс. госпабликов, отмечают специалисты АНО «Диалог». Их общая аудитория составляет 47 млн человек. Страницы в соцсетях должны завести еще порядка 78 тыс. ведомств. По мнению экспертов, главная площадка для госпабликов в России – «ВКонтакте».
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