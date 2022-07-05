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В Чернушке 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа
Напомним, ранее похожее происшествие случилось в Индустриальном районе Перми. Из окна второго этажа выпал 7-летний ребенок, который, играя на подоконнике, тоже оперся на москитную сетку. Мальчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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