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Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в реке Гайва
Марат Закиров, заместитель руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю: "Для установления причины смерти подростка назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение."
Напомним, ранее в посёлке Сылва неделей ранее утонули два восьмилетних мальчика. Дети решили искупаться, не умея плавать и без разрешения взрослых. Спасатели просят пермяков отдыхать на оборудованных местах для купания. В этом году в Перми их два. Краевой Роспотребнадзор разрешил купаться у Камской ГЭС и на Сылве в Новых Лядах. За безопасностью там ежедневно следят 75 спасателей.
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