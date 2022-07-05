В поселке Горный началась приемка новой школы

В поселке Горный в Пермском районе сегодня началась приемка новой школы. Только что построенное здание на 825 учеников обставлено и оборудовано по самому современному слову техники. Образовательную концепцию для школы уже придумали – будут развивать медийное направление. Игорь Антонов, директор Коннозаводской средней школы им. В. Блюхера: "Для нас по площадям помещения выросли в разы. Если на сегодняшний день мы занимаемся в школе, которая по проекту на 340 мест, то здесь в одну смену 825. Просто замечательно все!" В последней программе «С губернатором о главном» Дмитрию Махонину задавали конкретный вопрос - о будущем школы в микрорайоне «Авиатор», на улице Холмогорской. И вот уже на этом месте возводится свайное поле — срок сдачи объекта 2023 год.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы научились строить школы за год фактически, и это очень меня радует, поскольку наш строительный комплекс научился делать такие механизмы строительства, которые перенимают другие регионы. У нас задача на ближайшую трехлетку еще 44 объекта образования построить." Из 44 объектов, 31 — это новые школы, некоторые строятся уже сейчас, часть в планах до 2024 года. И кроме прямых бюджетных инвестиций, все чаще используют государственно-частное партнерство. Большинство новых школ в Прикамье строятся по типовым проектам, решения уже зарекомендовали себя, да и получается так дешевле. Впрочем, на каждом объекте есть детали, которые отличают его от других.