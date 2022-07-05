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В поселке Горный началась приемка новой школы
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы научились строить школы за год фактически, и это очень меня радует, поскольку наш строительный комплекс научился делать такие механизмы строительства, которые перенимают другие регионы. У нас задача на ближайшую трехлетку еще 44 объекта образования построить." Из 44 объектов, 31 — это новые школы, некоторые строятся уже сейчас, часть в планах до 2024 года. И кроме прямых бюджетных инвестиций, все чаще используют государственно-частное партнерство. Большинство новых школ в Прикамье строятся по типовым проектам, решения уже зарекомендовали себя, да и получается так дешевле. Впрочем, на каждом объекте есть детали, которые отличают его от других.
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