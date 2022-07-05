На первом турнире «Ural FC» пермяки одержали 9 побед

В Перми на площадке УДС «Молот» состоялся первый международный турнир Ural Fighting Championship. Участие в нем приняли 50 бойцов из 13 стран. Поединки прошли по правилам кикбоксинга К1 и ММА. В предварительных сражениях в октагон вышли 11 прикамских спортсменов. Для многих из них это был первый опыт выступления среди профессионалов. В итоге девять из них одержали победы. А основной кард турнира состоял из 4 поединков.

Бразильянка Присцила Питбуль и россиянка Александра Митина полных три раунда демонстрировали зрителям зрелищность ММА. Всё решил болевой приём, проведённый Митиной.

Александра Митина, победитель турнира «Ural FC»: "Здесь что-то невероятное. Атмосфера, вообще, бомба. Спасибо всем большое, это очень заряжает!" Что из себя представляет динамичный К1, в ринге показали турок Сердар Йигит и боец из Соликамска Сергей Пономарёв. Симпатии зрителей и победа были целиком на стороне земляка. Сергей Пономарёв, победитель турнира «Ural FC», многократный чемпион мира по кикбоксингу: "Просыпаюсь, ложусь спать - думаю об этом. Живу этим - в этом весь секрет!" Премьерный для Перми турнир «Ural FC» проходил масштабно. Полная «файт кард» - дословно «карта боёв» - включает 25 появлений спортсменов в ринге. Генеральными спонсорами Лиги стали компании «Уралхим» и «Уралкалий». Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», генеральный директор «Ural FC»: "Трибуны полные, все пришли, а это значит, что спорт сегодня интересен, спорт сегодня в тренде, и спорт сегодня - это модно!" В ещё одном бое по правилам ММА участвовал Олег Личковаха, здесь реванш за коллегу по цеху взял бразилец Диего Брандао.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Последний раз у нас (соревнования такого уровня) в начале 2000-х, когда Пермь принимала Чемпионат Европы по боксу. Наша задача - сделать этот турнир ежегодным. Мы рассчитываем на поддержку крупных промышленных компаний." Главный поединок вечера между настоящими звёздами-тяжеловесами Фабио Мальдонадо и Кириллом Сидельниковым завершился уже на 45-й секунде первого раунда, техническим нокаутом. Безоговорочная победа Кирилла Сидельникова. Кирилл Сидельников, победитель турнира «Ural FC» в супертяжёлой категории: "Сейчас мало организаций, и слава Богу, что они появляются, где есть раскрыться молодым спортсменам. Потому что, как ещё раскрываться? На каких турнирах, как не на этих? И огромное спасибо и уважение за то, что есть такие возможности." Пермский подиум стал победным для подавляющего большинства россиян из рейтинговой сетки. Трое из финальной четвёрки завоевали желанные титулы победителей «Ural FC».