На открытии «Соль Арены» глава Прикамья сыграл в хоккей с Вячеславом Фетисовым

В Соликамске торжественно открыли новый круглогодичный ледовый комплекс "Соль Арену". Система подготовки льда и климата позволяет проводить здесь соревнования краевого уровня. Общая стоимость объекта - 261 миллион рублей. Необходимое оборудование и инвентарь закупили в рамках нацпроекта «Демография».

Трибуны рассчитаны на три сотни человек и здесь тоже приятное техническое нововведение – раздельный климат для игроков и зрителей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Прекрасно помню, как первый раз приехал на этот объект и встретил родителей молодых хоккеистов, которые сказали: постройте этот объект быстрее, потому что нам надоело ездить в Березники, мы хотим, чтобы наши дети занимались хоккеем в родном городе. Мы сегодня исполняем это обещание."

В честь открытия ледового комплекса состоялся товарищеский матч по хоккею. На льду встретились команда "Губерния" во главе с губернатором Дмитрием Махониным и сборная "Уралкалия", в которой под вторым номером сыграл легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов. Результат - 7:5 в пользу команды «Губерния»

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли: "Шикарный дворец, лед хороший, и атмосфера, и трибуны правильно сделаны." Если сейчас в Соликамске хоккеем занимается 175 детей, то новая «Соль Арена» позволит увеличить это количество до 300. И это в совершенно новых, качественных условиях.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Это, безусловно, рост качества тренировочного процесса, и он может происходить уже сейчас при прочих равных условиях на крытых спортивных аренах."

В планах уже в ближайшее время провести соревнования по хоккею, объединив все Верхнекамье, благо в соседних городах также есть свои ледовые арены, и есть возможности для тренировок.