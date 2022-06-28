Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в Верхнекамье

Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Верхнекамье. В Березниках глава региона познакомился с успехами строителей в микрорайоне Любимов. Дмитрий Махонин оценил строительство еще четырех новых домов в микрорайоне. Один из них практически закончен. Возле каждого ведется благоустройство территории.

В микрорайоне на завершающем этапе и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Он способен принимать более 500 человек в день. Здесь два зала для занятий волейболом и тренажерный зал. На сегодня здание физкультурно-оздоровительного комплекса практически полностью готово. Сейчас подрядчику остаётся устранить небольшие недоделки и уже осенью объект будет готов принять первых посетителей.

А вот в новой школе №22 дети отучились первый год. Здание рассчитано на 1200 учащихся. Строительство велось в рамках национального проекта «Образование». Учебное заведение имеет инженерно-технический уклон. Здесь настоящие химические лаборатории, исследовательские комплексы. Есть современный актовый зал и бассейн.

Наталья Домрачева, директор школы №22 г. Березники: "Мы запустили класс ОБЖ, у нас будет там ресурсный центр. Исследовательская деятельность, робототехника. Ребята квадракоптеры запускают." В рамках рабочей поездки Дмитрий Махонин провёл заседание Совета глав муниципалитетов в Соликамске. Один из основных вопросов - развитие спорта и предоставление краевых субсидий на строительство спортивных площадок и закупку оборудования и инвентаря.

В Соликамске также закончено строительство нового здания Гимназии №2. Свои двери она открыла в апреле этого года. Задача краевых властей - комплексное развитие территории. Чтобы у людей были равные, комфортные условия для жизни по всему региону.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Школа по стандартному проекту на 825 мест, реализованы самые высшие стандарты, оборудование, спортивные зоны, библиотеки. Сделали все по максимуму, чтобы за 20 с небольшим месяцев эта школа была построена."

Прошлый учебный год закончили в новом здании ученики старших классов. В наступающем сюда переедут и ученики начальной школы.