Эксперты обсудили предстоящие в сентябре выборы

В Прикамье стартовала предвыборная пора. 11 сентября, в единый день голосования, 104 новых муниципальных депутата будут определены жителями 12 территорий Пермского края. Старт кампании и предстоящий фронт работ обсуждали эксперты на первом заседании Общественного штаба наблюдателей.Основные избирательные кампании пройдут в Лысьве, Кудымкаре, Пермском и Губахинском округах. Дополнительные выборы по одному мандату назначены в семи территориях — это Березники, Добрянка, Кизел, Красновишерск, Краснокамск, Чернушка и Чусовой. В Косинском округе предстоит заместить два освободившихся мандата. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Появляется необходимость где-то увеличить в интересах удобства избирателей количество избирательных участков. Мы сейчас ведем такую работу по анализу того, где есть необходимость добавить. И это для нас сейчас является основной задачей. "Для проведения выборов в органы местного самоуправления планируется использовать 230 постоянных избирательных участков. Обеспечивать процесс будут почти 2 тысячи членов участковых комиссий. Особое внимание члены Общественного совета уделили особенностям нынешней кампании. В том числе, современным цифровым сервисам избирательных комиссий и основам работы дистанционного электронного голосования. Михаил Мухин, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае: "Мы обязательно будем организовывать работу горячей линии, общественного штаба и будем по возможности выезжать в территории, обязательно планируем направлять наблюдателя от Общественной палаты, независимых наблюдателей на избирательные участки в целях достижения чистых, прозрачных, конкурентных выборов."