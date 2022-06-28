← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.06.2022
Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в Верхнекамье →
Эксперты обсудили предстоящие в сентябре выборы
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.06.2022
Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в Верхнекамье →
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14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
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Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в Верхнекамье
Эксперты обсудили предстоящие в сентябре выборы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.06.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.06.2022
29 июня - прямой эфир с Дмитрием Махониным
Бур асыв, Пермскöй край!
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.06.2022
Заксобрание одобрило индексацию мер социальной поддержки и зарплат бюджетников
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