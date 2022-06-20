В пермских вузах стартовала приемная кампания
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27.04.2022 в 08:35
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2022
У жителей северных территорий Прикамья впервые появится возможность подключить дома к газу
По выходным отменены электрички между Гайвой и Левшино
В МЧС рассказали подробности пожара в многоквартирном доме на ул. Хабаровская
С понедельника в Перми стартует следующий этап опрессовки
В Перми прошло заседание оргкомитета по подготовке к городскому историческому форуму
За сутки в Прикамье выявлено 38 случаев коронавируса
В сквере им. Татищева предстоит заменить поврежденные и погибшие деревья
В Перми до октября ограничат движение транспорта по улице Уинской
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