Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 371 тысячу
Новые случаи заболевания диагностированы в 14 территориях края: в г. Перми, Березниках, в Кизеле, Краснокамском, Октябрьском, Чусовском, Очерском, Верещагинском, Суксунском, Чайковском, Бардымском, Кунгурском, Карагайском и Соликамском городских округах и муниципальных районах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 834 человека.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2022
У жителей северных территорий Прикамья впервые появится возможность подключить дома к газу
По выходным отменены электрички между Гайвой и Левшино
В МЧС рассказали подробности пожара в многоквартирном доме на ул. Хабаровская
С понедельника в Перми стартует следующий этап опрессовки
В Перми прошло заседание оргкомитета по подготовке к городскому историческому форуму
За сутки в Прикамье выявлено 38 случаев коронавируса
В сквере им. Татищева предстоит заменить поврежденные и погибшие деревья
В Перми до октября ограничат движение транспорта по улице Уинской
В Перми 210 должников "Новогор-Прикамье" могут оказаться без канализации или воды
Добавить комментарий: