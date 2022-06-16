Благодаря проездным пермяки сэкономили более 290 миллионов рублей

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что по итогам первых 5 месяцев действия нового тарифного меню количество оплат по транспортным картам составило 42%. Отметим, что в 2021 году этот показатель составлял 10,4%. При этом, по данным департамента общая экономия для пассажиров составила 291 миллион рублей. Экономия на проездных может составлять порядка 50% от оплаты проезда, в зависимости от количества совершаемых поездок.Самым популярным проездным остаётся льготный безлимитный тариф на месяц. За пять месяцев этого года пассажиры льготных категорий купили его более 137 тысяч раз. Вторым по популярности стал гражданский проездной на месяц. Количество его покупок составило 38 тысяч. При этом, в сравнении с предыдущими годами жители активнее стали приобретать долгосрочные тарифы.Самый большой прирост продаж показывает именно безлимитный проездной на год. В этом году количество активаций этого тарифа увеличилось почти в 9 раз. Так, с начала года был приобретён 691 такой проездной, тогда как за весь 2021 год ими воспользовалось всего 77 пассажиров. Кроме того, в этом году был введён проездной на квартал. Им пользуется 1509 пассажиров.