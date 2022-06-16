Благодаря проездным пермяки сэкономили более 290 миллионов рублей
Самым популярным проездным остаётся льготный безлимитный тариф на месяц. За пять месяцев этого года пассажиры льготных категорий купили его более 137 тысяч раз. Вторым по популярности стал гражданский проездной на месяц. Количество его покупок составило 38 тысяч. При этом, в сравнении с предыдущими годами жители активнее стали приобретать долгосрочные тарифы.
Самый большой прирост продаж показывает именно безлимитный проездной на год. В этом году количество активаций этого тарифа увеличилось почти в 9 раз. Так, с начала года был приобретён 691 такой проездной, тогда как за весь 2021 год ими воспользовалось всего 77 пассажиров. Кроме того, в этом году был введён проездной на квартал. Им пользуется 1509 пассажиров.
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