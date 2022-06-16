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В двух территориях Прикамья жители запечатлели медведей
По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, на территории Прикамья сейчас обитает порядка 7 тысяч особей бурого медведя. Чтобы избежать встречи с дикими животными человеку при посещении леса рекомендуют шуметь - разговаривать или стучать палкой по дереву.
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