12 июня в Перми пройдёт крестный ход, посвященный памяти мученической кончины Великого князя Михаила Романова. В 08:00 в Свято-Троицком храме монастыря начнется божественная литургия, после чего состоится крестный ход. Крестный ход протяженностью 6 км, посвященный памяти мученической кончины Великого князя Михаила Романова, пройдет от Пермского Свято-Троице Стефанова мужского монастыря (улица Висимская, 4а) до строящегося храма-часовни Михаила Тверского в микрорайоне Чапаевский. Также в День города, 12 июня, в сквере им. Решетникова будет открыт скульптурный бюст Михаила Романова.

Для обеспечения безопасности на время прохождения колонны с 11:00 до 14:00 перекроют движение транспорта по улице Соликамской от улицы Висимской до улицы Мостовой (без прекращения движения по улице Висимской), улице Мостовой от улицы Соликамской до улицы Огородникова, улице Огородникова от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой, улице Кузнецкой от улицы Огородникова до улицы Целинной, улице Целинной от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова, улице Лянгасова от улицы Целинной до улицы Липовой (без прекращения движения по перекрёстку с улицей Липовой). Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения участников крестного хода через перекрестки.

Временно изменится и движение общественного транспорта. Так, на период перекрытия улиц Огородникова и Кузнецкой с 11:00 до 14:00 автобусные маршруты №36 и №58 будут следовать с приостановкой движения на время прохождения колонны участников. Отдельные рейсы будут укорочены до остановочного пункта «Микрорайон Вышка-2». На период перекрытия улиц Соликамской и Мостовой с 11:00 автобусные маршруты, следующие в направлении Соликамского и Лядовского тракта, будут следовать с приостановкой движения на время прохождения колонны участников. Для охраны порядка привлекут представителей казачества и народных дружинников. Безопасность на дорогах обеспечат сотрудники полиции города.