Губернатор на тракторе. В Бершети на краевом конкурсе профмастерства определяли лучшего тракториста

В Бершети определяли лучшего тракториста среди студентов сельхозтехникумов Прикамья. Участникам пришлось не только крутить баранку или тянуть рычаги. Профессия механизатора сегодня весьма технологичная. На соревнования профмастерства приехал глава региона Дмитрий Махонин, и даже сам выступил в одной из дисциплин, но вне конкурса, конечно. Студенты Пермского агропромышленного техникума Сергей и Александр готовятся к сдаче демонстрационного экзамена. Задача – запрограммировать специальный навигатор, а затем по виртуальному полю распределить удобрения. Это и есть цифровое сельское хозяйство.

А это, что называется, «полный контакт». Никаких дополнительных приборов. Только знания и опыт. Именно так на краевом конкурсе профессионального мастерства среди учащихся региональных учреждений определяли лучшего тракториста.

Татьяна Пигасова, судья: "Они должны попасть в границы участка с двух сторон, в глубину уложиться в заданную".

Проверяли участников и на аккуратность вождения. Разворот в ограниченном пространстве, движение в подъем, заезд в бокс задним ходом.

Вторая часть практического задания - «Вспашка», выполняют его на тракторе «Беларус». Оцениваются такие показатели, как прямолинейность, глубина и полнота вспашки, работа с плугом.

Мастер-класс показал и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В рамках рабочего визита в агротехникум глава региона продемонстрировал на площадке навыки владения сельхозтехникой.

Также Дмитрий Махонин оценил материально-техническую базу техникума. В том числе посетил спортзал, который был отремонтирован в 2020 году в рамках программы «Спортивное Прикамье» и лабораторию ветеринарии, в которой обновилось оборудование благодаря краевой поддержке.

В этом году Пермский край присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет», предполагающий создание и развитие образовательно-производственных центров. Один из таких кластеров появится на базе агропромышленного техникума. В этом же списке Пермский техникум профессиональных и информационных технологий имени Изгагина и Пермский техникум железнодорожного транспорта.

Альбина Трофимова, директор Пермского агропромышленного техникума: "Мы зашли в проект «Профессионалитет» для того, чтобы обучать по специальностям эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология производств и переработки сельхозпродукции, тракторист-машинист, мастер сельскохозяйственного производства не только наших студентов, но и студентов всех учебных заведений Пермского края".

В планах у техникума за счет федерального, регионального бюджетов и средств работодателей привести в порядок прилегающую территорию и фасад учебного корпуса, приобрести новое современное оборудование для мастерских, обновить транспортный парк. Всё это поможет усовершенствовать систему подготовки кадров, а также повысить число выпускников, которые будут работать на сельхозпредприятиях края.