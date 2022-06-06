Марафон добрых дел в Чернушке, Куеде и Уинском продолжается благотворительными акциями, как, например «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию». В итоге - где-то появилась березовая роща, где-то рябиновая аллея или яблоневый сад.Вадим к списку новых умений добавил посадку деревьев, в частности - декоративной яблони. И не он один, целый экологический десант вышел сегодня на аллею возле школы № 5.Вадим Симаков: "В посадке деревьев опыта нет, первый раз посадил, а вот землю копать - есть опыт, в огороде, например!"Компанию ребятам составили пермские нефтяники. Посадка деревьев - это акция «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию», часть большого Марафона добрых дел. И каждое дерево, по словам организаторов, это вклад в будущее.Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Поверьте мне, будет очень интересно, когда вы уже взрослые, и у вас уже будут свои детки, подойдёте, покажите, и скажете, а вот это дерево посадил я, и оно сегодня выросло".И так по всему краю. В селе Уинское нашлось место для того, чтобы посадить липы и берёзы, которые должны вырасти и жить много лет. Точно так же, участие в посадке приняли уинские ребята и нефтяники.Более того, в Чернушке и здесь подарки получили творческие коллективы, это акция «Всё лучшее - детям», когда музыкантам, артистам дарят костюмы, музыкальные инструменты. Так и на этот раз, и не просто вручение, но и небольшой концерт. А вот в Куеде для посадки деревьев выбрали саженцы рябины, место - улица Школьная. А на центральном стадионе ребят собралось ещё больше. Заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Перми» Алексей Инюткин вручил подарки дому детского творчества и поздравил всех с началом лета.Марафон добрых дел - это множество акций, которые проходят в течение всего года. И экология - одно из важных направлений. Более того, постоянно появляются новые идеи. Так, в этом году ребята в Комсомольском и Большой Усе будут сами выращивать саженцы ивы и тополя, чтобы высадить их в следующем году.Экологические акции «ЛУКОЙЛа» проводятся уже в 16-й раз. За все эти годы в Прикамье были высажены тысячи цветов, деревьев и кустарников, очищены берега рек, проведено множество мероприятий по эковоспитанию детей и подростков.