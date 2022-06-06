"Марафон зелёных дел": в Оханске провели субботник на камских просторах

В Оханске взялись за уборку прибрежных полос от деревянного хлама и бытового мусора - здесь организовали настоящий субботник.Первым делом сотрудники Сивинского лесхоза взялись за старые коряги на берегу. Сначала такие нужно распилить, чтобы нести было удобнее, говорит Александр. Если оставить все как есть, можно случайно повредиться, да и прекрасный вид с набережной они портят.Александр Боронников, мастер леса Сивинского лесхоза: "Обязательно надо все убирать, не разбрасывать, давать пример другим на будущее".Местные берега популярны среди туристов - и оханских, и пермских. Здесь чистая вода и открывается шикарный вид на Камские просторы. Чтобы привести все в порядок в преддверии пляжного сезона, за грабли и мешки взялись представители краевого правительства, местной администрации, лесхозов, Минприроды и Министерства территориальной безопасности.Дмитрий Байдин, глава Оханского городского округа: "Такие субботники делают нашу землю чище, краше и лучше. Я думаю, те люди, которые участвуют в субботниках, в будущем мусорить нигде больше не будут".Прикамцы присоединились к всероссийской акции «Марафон зеленых дел». За 5 минут вместе с коллегами собрали половину большого мусорного пакета. Внутри ластиковые бутылки и стеклотара, целлофановые пакеты. Последним чтобы разложиться, потребуется около 400 лет.Самые распространенные находки на прибрежной зоне - пластик и стекло. И если пластик разлагается около 200 лет, стекло больше тысячи.Чуть дальше по берегу расположился лагерь службы спасения. Здесь готовятся к подводной «ловле» мусора и коряг. Самое сложное, говорят специалисты, одеть водолаза. Экипировка весит 30 килограммов. Родной Каме в Прикамье планируют уделять особое внимание. Для того чтобы она вновь обрела свой природный потенциал, ее нужно максимально очистить от мусора. Для этого в 2021 году подготовили проект «Оздоровление Камы», который сейчас ждет одобрения на федеральном уровне.Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Мы давно начали готовиться и подготовили все необходимые технические задания, обоснования, для того чтобы в Российской Федерации стартовал проект «Оздоровление реки Камы». Мы пытаемся привить культуру отношения к нашим водным объектам, мы их бережем, для нас они очень важны".