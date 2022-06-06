"Марафон зелёных дел": в Оханске провели субботник на камских просторах
Александр Боронников, мастер леса Сивинского лесхоза: "Обязательно надо все убирать, не разбрасывать, давать пример другим на будущее".Местные берега популярны среди туристов - и оханских, и пермских. Здесь чистая вода и открывается шикарный вид на Камские просторы. Чтобы привести все в порядок в преддверии пляжного сезона, за грабли и мешки взялись представители краевого правительства, местной администрации, лесхозов, Минприроды и Министерства территориальной безопасности.
Дмитрий Байдин, глава Оханского городского округа: "Такие субботники делают нашу землю чище, краше и лучше. Я думаю, те люди, которые участвуют в субботниках, в будущем мусорить нигде больше не будут".Прикамцы присоединились к всероссийской акции «Марафон зеленых дел». За 5 минут вместе с коллегами собрали половину большого мусорного пакета. Внутри ластиковые бутылки и стеклотара, целлофановые пакеты. Последним чтобы разложиться, потребуется около 400 лет.
Самые распространенные находки на прибрежной зоне - пластик и стекло. И если пластик разлагается около 200 лет, стекло больше тысячи.
Чуть дальше по берегу расположился лагерь службы спасения. Здесь готовятся к подводной «ловле» мусора и коряг. Самое сложное, говорят специалисты, одеть водолаза. Экипировка весит 30 килограммов. Родной Каме в Прикамье планируют уделять особое внимание. Для того чтобы она вновь обрела свой природный потенциал, ее нужно максимально очистить от мусора. Для этого в 2021 году подготовили проект «Оздоровление Камы», который сейчас ждет одобрения на федеральном уровне.
Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Мы давно начали готовиться и подготовили все необходимые технические задания, обоснования, для того чтобы в Российской Федерации стартовал проект «Оздоровление реки Камы». Мы пытаемся привить культуру отношения к нашим водным объектам, мы их бережем, для нас они очень важны".
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