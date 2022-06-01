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В Пермском крае отменяются все антиковидные ограничения
С 1 июня пермяки могут не соблюдать социальную дистанцию и спокойно участвовать во всех массовых мероприятиях. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин приостановил действие своего указа о коронавирусных ограничениях.
Указ был принят 20 августа 2020 года и несколько раз продлевался. Документ предусматривал ограничительные меры против распространения COVID-19 - введение обязательного масочного режима, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рабочих мест, закрытие торгово-развлекательных комплексов, запрет на проведение массовых мероприятий.
С понедельника губернатор отменил масочный режим, с 1 июня действие указа приостанавливается полностью, все антиковидные ограничения отменяются.
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