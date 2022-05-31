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Хватило ненадолго... Отремонтированный на Компросе фасад пошёл трещинами
На данный момент дефект видны на всем протяжении первого этажа, особо заметные трещины идут по всей высоте постройки. Причина брака - либо плохо выполненные работы, либо некачественные материалы.
На ремонт распространяется 5-летняя гарантия. Однако, по словам представителей заказчика - регионального фонда капитального ремонта, подрядчик "ДСТ-СТРОЙ" отказывается от выполнения своих обязательств. Фонд капитального ремонта направил исковое заявление в арбитражный суд.
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