Пермский край стал лидером «гаражной амнистии»

В России с 1 сентября 2021 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому граждане могут в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи или гаражи-боксы и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы. Пройти эту процедуру могут жители, гаражи которых являются капитальными, не признаны самовольными постройками и возведены до 29 декабря 2004 года – до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ.

С прошлого сентября по март 2022 года в рамках «гаражной амнистии» жители зарегистрировали право собственности на 1198 объектов недвижимости. В их числе – 897 земельных участков общей площадью более 26,5 тыс. кв. метров и 301 гараж, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

Прикамье – один из лидеров по оформлению прав собственности благодаря новому закону. Регион занял первое место по числу зарегистрированных земельных участков (897). На втором и третьем местах – Республика Бурятия (823) и Республика Мордовия (806) соответственно.

По данным федерального Росреестра на 31 марта 2022 года, по всей стране по правилам, предусмотренным новым законом, зарегистрировано 16 132 земельных участка и 12 688 гаражей. Также дополнительно включены сведения о 3615 объектах, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) внесены изменения, благодаря чему их собственники смогут также зарегистрировать землю под постройками.