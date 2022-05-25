Глава Перми отчитался о работе за прошлый год

Пленарное заседание городской Думы началось с отчета главы Перми о работе за прошлый год. В своем докладе Алексей Демкин затронул все сферы жизни. Так, в 2021-м были открыты 4 новых детских сада и 2 школьных корпуса. Беспрецедентными темпами идет расселение аварийного жилья, для ускорения процессов даже начали строительство первого муниципального дома. Полностью завершено благоустройство набережной Камы. Активно продвигается подготовка к 300-летнему юбилею Перми: продолжается комплексная реконструкция Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Сибирской. Алексей Демкин, глава Перми: "Если мы создадим с вами комфортный красивый город, если здесь будет возможность у людей зарабатывать деньги и тратить их, то миграция в наш город она все-таки станет положительная, сюда будут люди приезжать для того, чтобы реализовываться в городе Перми".Также заявлено, что в рамках национального проекта в прошлом году в России проводился мониторинг качества городской среды. В результате Пермь вошла в число лучших городов-миллионников, заняв 9-е место. В докладе Алексей Демкин подробно остановился на реализации всей стратегии развития. Будущий 300-летний юбилей - одно из важнейших событий.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Очень отрадно, что глава заострил внимание не только на том, что получается. Нам очень важно понимать ситуацию по тем слабым точкам городской жизни, которые необходимо нам совместно дорабатывать. Все проанализируем, безусловно, дискретно отнесемся к каждому инвестпроекту, потому что в канун праздника нам нужна не средняя температура по больнице, а четкое понимание реализации каждого проекта".