Акция «Весна - тают пени» продлится еще неделю

Пермские теплоэнергетики напоминают, что в апреле и мае клиенты компании «Т Плюс» могут погасить долги за тепло и горячую воду с погашением пени. Для этого надо заплатить свои долги, которые указаны в квитанции за апрель, до 31 мая. Оплатить можно любым удобным способом - онлайн, через приложение банка, на сайте или в офисе вашего расчетно-кассового центра. Если успеете погасить вовремя , списание пеней осуществится в следующем расчетном периоде после завершения акции - в квитанциях за июнь пеней уже не будет.Марина Мотовилова руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»: "В нашем филиале сейчас проходит акция «Весна - тают пени», это реальная возможность погасить имеющуюся задолженность и пени перед сезоном отпусков, сделать это можно любым удобным для вас способом, погасив текущую квитанцию и долги до 31 мая, важно это сделать, как можно быстрее, потому что до окончания акции осталась всего одна неделя."