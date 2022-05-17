← Дягилевский фестиваль откроется 11 июня
Опять по шпалам. В связи с ремонтными работами в Перми отменяются электрички до Комарихинской и Лёвшино →
В Перми определены земельные участки под строительство экопунктов по сбору вторичного сырья
В регионе ведется работа по масштабированию раздельного сбора в территориях Пермского края. Так, в 2022-2023 гг. планируется приступить к обустройству 10 таких площадок. В экопунктах у жителей за вознаграждение будут принимать пригодные к переработке пластик, полиэтилен высокого давления и стрейч-пленки, стекло, макулатуру и различные виды металлов. Также жители смогут сдать на переработку использованные батарейки, бытовую технику, компьютеры, вышедшие из строя сотовые телефоны, люминесцентные лампочки.
"Экопункты – один из эффективных способов привлечения жителей к раздельному сбору. Важно повышать экологическую грамотность населения – объяснять, в том числе через СМИ, насколько необходимо внедрение сортировки – от этого напрямую зависит состояние окружающей среды», – считает глава Пермского края Дмитрий Махонин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дягилевский фестиваль откроется 11 июня
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.05.2022
Рыбаки поймали в Каме красноухую черепаху
В Перми установят памятник Александру II
Бур асыв, Пермскöй край!
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2022
Ещё в 14 лесничествах края вводится пожароопасный сезон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2022
В Перми объявлен набор в «Отряды мэра»
Фасады домов на Компросе приводят в порядок
Добавить комментарий: