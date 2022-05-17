В Перми определены земельные участки под строительство экопунктов по сбору вторичного сырья

В рамках нацпроректа "Экология" ведется работа по строительству точек приема вторсырья у жителей. В Перми определены земельные участки под строительство таких экопунктов. Первый из них планируется построить в Мотовилихинском районе по адресу ул. Юрша, 80, сообщили в АО «Пермский региональный оператор ТКО». Также в настоящее время проходят процедуры согласования еще по двум земельным участкам – в Индустриальном районе и в микрорайоне Парковый Дзержинского района.В регионе ведется работа по масштабированию раздельного сбора в территориях Пермского края. Так, в 2022-2023 гг. планируется приступить к обустройству 10 таких площадок. В экопунктах у жителей за вознаграждение будут принимать пригодные к переработке пластик, полиэтилен высокого давления и стрейч-пленки, стекло, макулатуру и различные виды металлов. Также жители смогут сдать на переработку использованные батарейки, бытовую технику, компьютеры, вышедшие из строя сотовые телефоны, люминесцентные лампочки."Экопункты – один из эффективных способов привлечения жителей к раздельному сбору. Важно повышать экологическую грамотность населения – объяснять, в том числе через СМИ, насколько необходимо внедрение сортировки – от этого напрямую зависит состояние окружающей среды», – считает глава Пермского края Дмитрий Махонин.